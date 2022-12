On le savait "gravement malade" depuis quelques jours. En effet, mercredi dernier, son successeur, l'actuel pape François avait annoncé que son prédécesseur n'était pas en pleine forme et avait appelé à des prières pour l'ancien souverain pontife. Malheureusement ce samedi 31 Décembre, la mauvaise nouvelle est tombée. L'ancien pape Benoît XVI s'est éteint à l'âge de 95 ans. La triste nouvelle a été annoncée par plusieurs médias internationaux dans la matinée de ce samedi 31 Décembre 2022. Plus d'informations dans les prochaines heures.