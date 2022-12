La liste des femmes accusant Bill Cosby d’agression sexuelle continue de se rallonger. En effet, cinq nouvelles plaintes ont été enregistrées contre le comédien déchu, âgé aujourd’hui de 84 ans. Les faits qui sont reprochés à l’octogénaire remontent à plusieurs décennies en arrière. Les accusatrices indiquent que l’acteur s’était fait passer dans un premier pour leur mentor avant de leur montrer leur vrai visage. Les femmes indiquent avoir été droguées, pelotées, violées et agressées sexuellement dès 1969.

Droguée...

Le document a été en effet déposé lundi soir devant la Cour suprême de Manhattan. Les présumées victimes du nom de Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson et Cindra Ladd poursuivent également trois sociétés telles que NBC Universal Media, Kaufman Astoria Studios et Carsey-Werner Company. Elles reprochent à ces structures leur incapacité à protéger les femmes. Selon les détails donnés par l’une des plaignantes du nom de Lili Bernard, qui a joué le rôle de Mme Minifield dans “The Cosby Show”, elle aurait été droguée et violée par l’acteur à plusieurs reprises en 1990.

Coutumier du fait?

Les quatre autres ont également poursuivi pour les faits similaire l’octogénaire qui faisait déjà objet de plusieurs autres accusations. En 2018, il avait déjà écopé d’une peine de prison pour l’une de ces plaintes. Il a par la suite été libéré pour vice de procédure. Même si l’homme a toujours nié les faits qui lui sont reprochés et évoquent toujours des relations consenties, une soixantaine de femmes portent de pareilles accusations contre l’homme. Le monde opératoire que décrivent ses accusatrice est d’être un prédateur sexuel calculateur qui a usé d’alcool et de somnifères pour abuser de ses victimes durant des décennies.