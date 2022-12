La situation économique devient de plus en plus critique aux Etats-Unis. La société de gestion d’actifs BlackRock a tiré la sonnette d’alarme sur la question en faisant savoir qu’une récession approche. Elle a précisé qu’elle sera bien différente que les précédentes. Dans son rapport 2023 Global Outlook, BlackRock a indiqué que « la récession est annoncée alors que les banques centrales font la course pour tenter de maîtriser l’inflation. C’est le contraire des récessions passées ». A l’en croire, pour faire face à la situation, les outils autrefois utilisés ne seront pas suffisants. Ainsi, les analystes de BlackRock indiquent qu’un assouplissement de la politique ne suffira pas à soutenir les marchés.

« Les banquiers centraux ne viendront pas à la rescousse »

La gravité de la situation a poussé les analystes de BlackRock à émettre une mise en garde. « Les banquiers centraux ne viendront pas à la rescousse lorsque la croissance ralentira […], contrairement à ce que les investisseurs attendent » ont-ils souligné. La plus importante compagnie de gestion d’actifs au monde a également fait savoir que les agitations que les marchés subiront pourraient être très fortes. Notons que les mises en garde de BlackRock interviennent plusieurs semaines après que la commission a averti que la zone euro se prépare à entrer en récession.

Selon les prévisions de l’institution européenne, le produit intérieur brut de la zone enregistrera un recul durant les trois derniers mois de 2022 et les trois derniers mois de 2023. D’après Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques, la situation se justifie par la guerre en Ukraine notamment par ses conséquences sur les prix de l’énergie. « Après un premier semestre étonnamment solide, les données provisoires laissent présager d'une contraction de l'activité économique en Europe cet hiver » avait-il déclaré, tout en mettant en garde sur le fait que : « L'activité devrait ensuite se stabiliser puis le rebond serait modéré car le choc négatif sur les prix de l'énergie persistera ».