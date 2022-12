La police Canadienne a inculpée huit adolescentes. Et pour cause, elles sont soupçonnées d’avoir agressé violemment un homme âgé de 59 ans jusqu’à ce que mort s’en suive. C’est dans la nuit du samedi à dimanche que l’incident se serait produit à Toronto dans l’est du Canada. Arrêtées juste après la violente altercation, les filles âgées entre 13 et 16 ans étaient en possession de plusieurs armes qui ont été saisies chez elle par les forces de l'ordre.

Les forces de sécurité indiquent que les adolescentes ne font pas partie d’un gang. Cependant, certaines d’entre elles seraient connues des forces de l'ordre auparavant pour diverses raisons. Selon la presse canadienne, les jeunes filles inculpées se sont connues via les réseaux sociaux avant de se retrouver. Mais le sergent Terry Browne précise que la police ignore la raison pour laquelle elles se sont rencontrées le soir du meurtre ni par quels moyens.

Par ailleurs, elle pense que le groupe des jeunes filles avant de poignarder à mort le quinquagénaire, avaient déjà pris part à une autre altercation. Il faut dire que la victime agressée serait un sans domicile fixe. En effet, l'homme de 59 ans vivait depuis un moment dans un centre d’hébergement pour sans-abri au Canada. Il sortait d’une période difficile et était soutenu par sa famille apprend-on.