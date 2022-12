Sur le réseau social TikTok, une femme fait l’objet de moqueries après avoir décidé de subir une opération pour modifier ses longs orteils dans le but de les raccourcir. Connue sur la plateforme sous l’appellation d'Athena, la jeune femme a dit avoir subi l’opération à Miami en novembre 2022. Elle aurait pris cette décision après avoir longtemps douté d’elle-même à cause de ses orteils qu’elle qualifie de longs et tordus. « Mes orteils étaient une grande insécurité pour moi, surtout quand je portais des talons. Ce n'était pas mignon, alors j'ai trouvé la solution et j'ai tenté ma chance. », fait-elle savoir.

Dans une vidéo, elle indique qu’elle a subi avec succès l’opération de modification de ses orteils. Elle a alors dévoilé les nouvelles formes de ses orteils. Mais certains abonnés n’ont pas été par quatre chemins pour tirer à boulets rouges sur elle. Alors que certains estiment que les nouvelles formes d’orteils sont pires que les précédentes, d’autres font remarquer que les nouveaux orteils ressemblent à ceux des hommes.

"Maintenant, vous avez les pieds de Gremin"

« Maintenant, vous avez les pieds de Gremlin. Cela doit être une blague. », laisse lire un internaute. « Ils [les orteils] avaient meilleure allure avant. Ils équilibraient vos pieds larges. Maintenant, on dirait que [vous avez] des pieds d'homme des cavernes. », a lancé un autre. Mais la femme ne semble découragée par ces mots et pense que la procédure est « la meilleure chose qu'elle ait jamais faite ».