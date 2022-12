La Corée du Nord continue le développement de ses armes nucléaires. En effet, le pays a effectué le test d’un moteur de combustible de forte poussée. Selon les informations révélées, ce vendredi 16 décembre 2022, par l’agence de presse étatique KCNA, l’objectif pour Pyongyang est de mettre au point une nouvelle arme nucléaire. Le média a indiqué que le test a « fourni une garantie scientifique et technologique quant au développement d’un nouveau type d’arme stratégique ». Le test a eu lieu à la base de lancement de satellites de Sohae à Tongchang-ri, dans le nord-ouest du pays. Plusieurs images montrent le leader nord-coréen sur le terrain, en train de superviser le test.

Des tirs de barrages dans la « zone de tampon » maritime

Notons que la réalisation du test intervient plusieurs semaines après le lancement par Pyongyang de son ICBM le plus évolué à ce jour. Pour rappel, Seoul a fait savoir dans un communiqué, le lundi 05 décembre 2022, que Pyongyang a réalisé des tirs de barrage dans la « zone de tampon » maritime. Selon la Corée du sud, près de 130 tirs d’artillerie ont été effectués. En tout, deux sites auraient permis de faire les différents tirs. L’un se trouve à l’Est du Japon alors que le second est situé à l'ouest sur la mer Jaune. Les autorités militaires sud-coréennes ont estimé qu’il s’agit d’une violation de l’accord militaire qui a été conclu entre les deux Corée en 2018.

Au début du mois de novembre dernier, la Corée du Nord avait effectué un minimum de 80 tirs. Ils avaient été réalisés dans la nuit du jeudi 03 au vendredi 04 novembre 2022. Plusieurs médias internationaux avaient fait savoir qu’au nombre des projectiles tirés figure un missile intercontinental. Des semaines avant l’annonce de Séoul, le régime nord-coréen avait effectué une centaine de 100 tirs. Plusieurs autres effectués précédemment avaient été effectués durant les semaines précédentes. « Les tests de missiles de la République populaire démocratique de Corée constituent un moyen régulier et planifié d'autodéfense visant à protéger la sécurité du pays et la paix dans la région contre les menaces militaires directes des États-Unis qui se poursuivent depuis plus de 50 ans », avait annoncé l'Administration nationale d'aviation de la Corée du Nord en octobre dernier pour justifier ses différents tirs de missiles.