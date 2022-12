Après la dernière Coupe du Monde au Qatar ayant consacré l’Argentine championne, l’heure est au bilan et à la projection dans le futur. À la faveur d’une conférence de presse qu’il a animée ce mercredi 21 décembre à Johannesburg, le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe s’est exprimé sur les remarquables performances de l’équipe marocaine. Il a d’ailleurs exprimé qu’une équipe africaine pourrait atteindre la finale lors de la prochaine coupe du monde de 2026.

Le Maroc se démarque

Il fait remarquer que le Maroc est la première équipe africaine à atteindre les demi-finales du tournoi depuis sa création en 1930. « Le Maroc a ouvert la porte en atteignant les demi-finales ce mois-ci et je suis convaincu qu'une nation africaine ira plus loin lors de la prochaine Coupe du monde », a-t-il déclaré au cours de cette sortie médiatique. « L'objectif principal de la CAF (Confédération africaine de football) est qu'une nation africaine remporte la Coupe du monde et cet objectif est à portée de main. », a-t-il déclaré avec beaucoup d’optimisme.

Cameroun, Tunisie...

Il n’a pas manqué de faire un clin d’œil aux équipes africaines qui se sont démarquées par leurs prestations. Il s’agit par exemple du Cameroun et de la Tunisie. « Nous devons être fiers de ce que le Cameroun et la Tunisie ont réalisé. Ces pays et d'autres pays africains doivent apprendre du Maroc », a ajouté à Johannesburg, le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe.