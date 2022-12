En fin d’année 2019, la pandémie de la covid-19 est apparue en Chine avant de se répandre dans toutes les zones du globe. La ville de Wuhan qui était alors l’épicentre de la pathologie voyait le nombre de contaminés augmenter à une vitesse fulgurante. C’est ainsi que les autorités chinoises ont mis en place plusieurs mesures drastiques pour stopper la vague de propagation. Il ya eu de nombreux morts et les populations en collaboration avec le personnel médical ont consenti d’immenses efforts pour éviter le pire.

Les autorités chinoises ont allégé il ya quelques semaines les mesures restrictives vu que la situation épidémiologique s’améliorait. Mais ces derniers jours, les contaminations ont repris de plus belle obligeant les premières autorités à confiner diverses villes notamment la capitale Pékin. Selon des informations émanant du site daily mail, la situation serait très dramatique dans les hôpitaux chinois.

À Pékin, les structures sanitaires seraient tout simplement débordées. Le média fait cas de vidéo en ligne qui montre un amoncellement de cadavres dans les hôpitaux. Les autorités de l’empire du Milieu ont évoqué deux morts ce lundi 19 décembre, mais selon des sources concordantes, le bilan serait beaucoup plus macabre avec des chiffres affolants.

La Chine est donc frappée de plein fouet par une nouvelle vague de contamination. Divers protocoles sanitaires seront réactivés pour limiter la casse alors que la période des fêtes d’année est là et qu’il faudra sans doute trouver des mécanismes pour gérer le flux de migration. Le contexte actuel en Chine doit-il amener les autres pays à prendre des dispositions particulières ? On en saura plus dans les jours à venir.