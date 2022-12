Les représentants de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont discuté avec des hauts fonctionnaires de la Commission nationale de la santé et du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies de la situation liée au Covid-19, est-il indiqué dans un communiqué publié sur le site de l'organisation. L'OMS a de nouveau exhorté Pékin à communiquer davantage sur l’état de la pandémie dans le pays afin de procéder à une évaluation complète des risques liés à la situation sur place. En outre, elle continue d’encourager Pékin à traquer le virus et à vacciner et revacciner les personnes.

Le 21 décembre, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré à la presse que son organisation s’inquiétait de la résurgence de la pandémie en Chine, où la Commission nationale de la santé indiquait qu’elle renonçait à publier un bilan quotidien des décès dus au nouveau coronavirus. La Chine a assoupli début décembre les restrictions anti-Covid, après quoi le pays a enregistré une nouvelle vague de la maladie.

Selon les médecins, il s’agit de souches affaiblies, ce qui fait que celle-ci prend généralement une forme bénigne et que la probabilité de décès est extrêmement faible. Dans ce contexte, le gouvernement chinois a l'intention d'assouplir considérablement les restrictions pour les personnes entrant dans le pays, à partir du 8 janvier. La Japon, l’Espagne, l’Italie, la Corée du Sud, les États-Unis, Israël, la France et le Royaume-Uni ont déjà renforcé les restrictions pour ceux venant de Chine. (Tass)