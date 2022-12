Plus d’un million de personnes pourraient mourir du Covid-19 en 2023 en Chine. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une étude publiée par l’Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME). La structure basée à Seattle, dans l’État de Washington annonce qu’en Chine, le nombre de cas de contaminations au Covid-19 devrait connaître une augmentation autour du 1er avril prochain. A cette période de l’année, le nombre de morts devrait déjà atteindre les 322 000. Le patron de l’Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) indique qu’à ce moment, le virus devrait avoir atteint le tiers de la population chinoise.

Ces estimations interviennent dans un contexte où les autorités chinoises n’ont annoncé pour le moment aucun décès lié au Covid-19 depuis la levée des restrictions. Les recherches effectuées par l’Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) se sont basées sur des données relatives à une récente épidémie de Covid-19 due au variant Omicron qui a frappé Hong Kong. « La Chine a rarement fait état de décès depuis l’épidémie qui s’était déclarée à Wuhan. C’est pourquoi nous nous sommes tournés vers Hong Kong, afin de mieux déterminer le taux de létalité », a confié le directeur de l’IHME, Christopher Murray.

Même malades, des médecins obligés d'être au service

Rappelons qu’il y a quelques jours, des médias chinois ont décrit les difficultés que rencontrent les hôpitaux chinois après la levée des restrictions. « Beaucoup de médecins sont également malades du Covid-19 mais doivent se présenter au travail car sinon l'hôpital ne peut pas ouvrir, ce qui n'est pas une option », aurait confié au South China Morning Post une responsable de l'hôpital Haidian, dans l'ouest de Pékin qui a requis l’anonymat.