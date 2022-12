L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo s'entraîne dans un centre du Real Madrid dans la banlieue de Madrid à Valdebebase, a rapporté mercredi le site espagnol Relevo. Ronaldo s'entraîne sur un terrain séparé des joueurs du Real Madrid. Selon une source, le Real n'est pas intéressé par la signature d'un contrat avec le Portugais. Ronaldo, 37 ans, est cinq fois Ballon d'or, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions, champion d'Europe et vainqueur de la Ligue des nations. Le Portugais est le meilleur buteur de l'histoire en sélection nationale, dans les championnats européens, en Ligue des champions, en Coupe du monde des clubs et au Real Madrid.

Au cours de sa carrière, il a joué pour le Sporting portugais, à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus de Turin. Il a récemment vécu plusieurs événements difficiles, notamment la mort de son enfant, mais aussi la rupture de son contrat avec Manchester United et l'élimination de l'équipe du Portugal de la Coupe du monde. Occasion pour la star de faire une mise au point et de rappeler son engagement sans faille pour son pays: «Je veux juste que vous sachiez tous que beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit, beaucoup a été spéculé, mais mon dévouement au Portugal n'a pas changé pendant un instant. »