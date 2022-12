Elisabeth Tshala Muana Muidikayi, plus connue sous le nom d'artiste Tshala Muana est décédée le samedi 10 décembre dernier en République démocratique du Congo. La célèbre chanteuse avait 64 ans. Surnommée la Mamu Nationale, elle était originaire de la province du Kasai Occidental dans le centre de la RDC. Son décès a plongé ses fans dans le deuil. La chanteuse était aussi connue pour son engagement politique. Elle critiquait très souvent le pouvoir de Félix Tshisékédi. La chanteuse était en effet, une militante du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) de Joseph Kabila.

Elle "était très menacée"

Papy Tamba, un des cadres de cette formation politique a même suggéré à la famille de Tshala Muana de demander une autopsie pour connaître les causes exactes du décès de la chanteuse. Pour Papy Tamba; la Mamu Nationale était "très menacée". par des personnes dont il a décidé de taire les noms. En 2020, elle avait été arrêtée pour une chanson perçue comme étant dirigée contre Félix Tshisékédi. Son producteur avait à l'époque parlé de kidnapping. « Elle a été kidnappée à son domicile, elle est sous la garde des services de renseignement pour une chanson qu'elle n'a pas diffusée et dont elle n'a pas fait de clip vidéo. Le son qui circule est de qualité amateur. Et elle n'a cité le nom de personne. Et cette chanson a été composée en 2013 », avait déclaré Claude Mashala à la BBC.

La chanson qui était à l’origine des ennuis de la « Reine du Mutuashi » est intitulée « Ingratitude ». Le lundi 16 novembre 2020, le ministère de la Justice a interdit sa diffusion dans les médias locaux. La décision a été prise par la « Commission nationale de censure des chansons et des spectacles ». Les différents responsables de chaînes de télévision et de stations de radios à Kinshasa ont été saisis à cet effet. La chanson est perçue par les autorités du pays comme étant dirigée contre l’actuel président Félix Tshisekedi.

