La campagne électorale pour les élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 débute ce vendredi 23 décembre . C’est au tour des 109 candidats de 07 partis politiques de croiser le fer sur le terrain. Et si les arguments ne manquent pas de chaque côté, il est difficile de faire un pronostic exact à l’étape actuelle. A vos marques, prêt ? Partez ! Est-t-on tenté de dire. Telle une course de marathon, à partir de ce vendredi 23 décembre à zéro heure, s’ouvre la campagne électorale afin d’élire pour trois ans, les 109 élus de la nouvelle Assemblée nationale le dimanche 08 janvier prochain.

Pendant 15 jours les candidats devront sillonner chaque arrondissement, les quartiers de ville et les hameaux les plus reculés pour convaincre les électeurs. Au total, 6.600.572 électeurs sont appelés aux urnes. Le dernier scrutin tenu en 2019 avait vu la non participation de l’ensemble des partis politiques hormis l’Union Progressiste (UP) et le Bloc Républicain (BR) tous deux acquis au président Patrice Talon. Une situation qui avait conduit à une crise politique qui peine à ce jour, à se cicatriser. L’opposition, la Société civile et des Ong comme Amnesty International avaient fustigé cet état de chose. Le scrutin a vu sans surprise l’UP remporter la majorité avec 47 sièges contre 36 pour le BR.

Plusieurs manifestations post-électorales avaient été enregistrées faisant de nombreux morts au centre et au nord du pays ainsi que d’importants dégâts matériels. Aujourd’hui ce spectre a disparu et les Béninois ont conjugué au passé ce mauvais sort. Les élections législatives de janvier prochain s’ouvrent donc sous de bons auspices avec en lice, sept formations politiques dont quatre soutiennent le président de la République Patrice Talon et trois autres issus de l’opposition dont Les Démocrates (LD) de l’ancien président Boni Yayi. Ce parti qui avait fait part de ses inquiétudes ... Lire la suite dans le journal PDF