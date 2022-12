A l’occasion de la célébration du 16e anniversaire de naissance de ses filles, le rappeur Sean ‘’Diddy’’ a décidé de les combler au-delà de leurs attentes. En effet, il a offert à ses jumelles D’Lila et Jessie, des Range Rover assortis pour leur permettre de passer un merveilleux moment. Surprises et dans l’émotion, les heureuses du jour ne s’attendaient pas du tout à un tel cadeau. La remise des nouveaux véhicules a lieu devant des parents et amis qui étaient tous aussi émus que les deux filles. Une courte vidéo postée sur Instagram présente l'évènement.

La presse nigériane précise que pour la circonstance, les capots des SUV offerts étaient ornés d'arcs rouges géants. Les heureuses du jour ont ensuite été conduites vers les voitures garées alors qu’elles étaient toutes joyeuses. Après avoir découvert les Range Rover que leur père a acheté pour elles, les deux filles ont exprimé leur joie et leur satisfaction. Elles lui ont par la suite fait un gros câlin à celui-ci puisqu’il venait de leur offrir des voitures de rêve.

Au moment de la présentation des cadeaux, une proche a dévoilé que les jumelles avaient demandé un véhicule noir et un véhicule blanc. Il faut dire que lorsqu’elles ont été conduites vers les Range Rover, les deux filles ont pris place chacune sur les sièges du conducteur de leur véhicule et ne se sont pas empêchées de montrer tout leur étonnement. Ce moment a été ensuite immortalisé. En tout cas, vu le prix d’un véhicule Range Rover à l’heure actuelle, le rappeur a vraiment misé sur une grosse option pour faire plaisir à ses jumelles.