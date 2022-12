Lionel Messi a profité d’une publication qu’il a faite sur ses réseaux sociaux pour s’exprimer suite à la série d’incidents ayant caractérisé la célébration de la victoire de l’Argentine à la Coupe du Monde au Qatar. On retiendra des mots du champion du monde que malgré tout, il continue d’aimer profondément son pays. Dans les bons comme les mauvais moments, le numéro 30 du Paris Saint Germain confie aimer son pays. « N'essaie pas de comprendre, Argentine. Avec le bon et le mauvais, je t'aime », a laissé lire La Pulga sur les réseaux sociaux après les différentes situations auxquelles l’Argentine a fait face au cours de l’accueil de l’équipe nationale.

La célébration a failli dégénérer quand deux supporters ont sauté d’un pont pour atterrir sur le bus transportant l'équipe d'entraîneurs et les joueurs. Cette situation a amené les autorités à revoir l’organisation qui avait été mise sur pied pour la célébration. Les joueurs ont également dû être exfiltrés par hélicoptère. Plusieurs altercations ont par la suite été observées dans la capitale de l’Argentine. Rappelons que les supporters argentins ainsi que les joueurs se sont illustrés par une série de moqueries à l’endroit des joueurs français.

Les attaques de Mbappé...

L’attaquant français Kylian Mbappé a particulièrement été visé tant par les joueurs que les supporters argentins. Dans des images publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir aux côtés de Lionel Messi, le meilleur gardien de la compétition gardant en main une poupée ayant une tête de Kylian Mbappé. Déjà dans les vestiaires, des joueurs argentins avaient traité Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé de « tête de b*te ». C'était à la faveur d’un direct qui avait été lancé sur le réseau social Instagram par l’ex-attaquant argentin Sergio Agüero. Rodrigo de Paul s’est aussi mêlé à la danse et s’est adressé dans la vidéo à tous ceux qui ont douté de lui. « Celui qui doutait de moi, qu'il suce ma b*te ! ».