Partir en vacances de printemps et revenir enceinte sans connaître l’auteur. C’est la situation à laquelle deux jeunes femmes sont actuellement confrontées. En effet, en séjour à Miami pour décompresser et loin de la routine quotidienne, les deux femmes en question ont décidé de vivre à 100 à l'heure. Mais une fois les vacances finies et rentrées chez elle, elles vont découvrir qu’elles étaient en état de grossesse. Mais pour des raisons qu’elles maîtrisent, elles ne savent vraiment pas à qui attribuer leurs grossesses. Perdues, elles ont donc décidé de prendre la toile à témoin, pour partager ce qui leur est arrivé.

De tels incidents arrivent très souvent aux adolescentes. Mais quand cela arrive aux femmes plus matures, il y a bien de quoi animer la discussion. Les internautes qui ont vu le post de @Milkybanks_, l’une d’entre elles, n’ont pas mâché leurs mots. Ils vont d’abord reprocher aux dames concernées l’insouciance dont elles ont fait preuve au cours de ces vacances avant de leur demander si la démarche de publier ces informations était la bonne. A en croire leurs posts, elles sont assez matures pour gérer cette situation qu’elles ont créée

Une influence négative

Ce qui est sûr, les deux femmes qui portent des grossesses presque non désirées, sont à la recherche d’un père pour leurs bébés. Cependant, cette annonce via les réseaux sociaux va-t-elle leur permettre de retracer ou de faire venir vers elles les auteurs des grossesses? La question reste posée. D’accord ou pas, les internautes continuent de commenter cette publication. Selon eux, une telle annonce sur les réseaux peut avoir une influence négative sur les adolescentes souvent visées par les grossesses non désirées.