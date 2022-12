Suite à la défaite de la France face à l’Angleterre, à la finale de la coupe du monde, plusieurs joueurs français ont été victimes de racisme. Selon le média sportif The Athletic, il s’agit de Randal Kolo Muani, Kingsley Coman et d’Aurélien Tchouaméni, qui ont reçu des messages avec des émojis de banane et de singe. Les joueurs Tchouaméni et Coman ont raté des tirs au but. Kolo Muani n’était pas parvenu à marquer face au gardien de but argentin. Cependant, Meta n’a pas laissé propager les messages sur les réseaux sociaux. Dans une interview accordée à The Athletic, un porte-parole de la firme a fait savoir que : « Nous ne voulons pas d'abus racistes sur Instagram, et nous avons supprimé les commentaires dégoûtants pour avoir enfreint nos règles ».

« Une fonctionnalité qui filtre les commentaires offensants »

Il a par la suite ajouté que : «Nous voulons également aider à protéger les gens d''être confrontés à cet abus en premier lieu, c'est pourquoi nous avons développé Hidden Words, une fonctionnalité qui filtre les commentaires offensants et les DM, et Limits, qui masque les commentaires et les DM des personnes qui ne le font pas ». Le porte-parole de Meta a par ailleurs fait savoir que la firme est en contact permanent avec les joueurs et leurs équipes, afin de les aider à activer ces outils. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que des joueurs français sont victimes de propos racistes.

A ces derniers, plusieurs personnalités politiques ont réagi. Au nombre de ces dernières figures Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l’Egalité entre hommes et femmes. Sur Twitter, elle avait condamné le « racisme » dont « plusieurs joueurs de l’équipe de France » sont victimes dont Kingsley Coman et Kylian Mbappé. « C’est insupportable. Je condamne ces propos avec la plus grande fermeté. Notre devoir est de ne rien laisser passer » avait-elle écrit sur le réseau social de l’oiseau bleu. Amélie Oudéa-Castéra, ministre française des sports, a soutenu sur Twitter « tous les joueurs victimes de commentaires racistes sur les réseaux sociaux ».