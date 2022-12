La Commission européenne s’est dite déçue par le fait que les demandes d'adhésion à l’espace Schengen de la Roumanie et de la Bulgarie aient été déclinées, car les deux pays ont rempli toutes les conditions, a déclaré ce jeudi lors d'une conférence de presse Ylva Johansson, commissaire européenne aux Affaires intérieures, à l'issue d’une réunion du Conseil de l'UE à Bruxelles.

"Je mentirais en disant que je ne suis pas déçue, comme les Roumains et les Bulgares. Je sens l’amertume de la Roumanie et de la Bulgarie qui ont rempli toutes les conditions nécessaires et méritent de devenir membres de l’espace Schengen", a-t-elle indiqué. Les demandes d'adhésion des deux pays ont été rejetées à la réunion du Conseil "Justice et affaires intérieures" à Bruxelles. L'adhésion de la Croatie à l'espace Schengen a en revanche été approuvée.

Pour les habitants des pays de la zone Schengen, le contrôle des visas aux frontières intérieures est supprimé. À l’heure actuelle, l’espace comprend 26 pays dont 22 membres de l'Union européenne. Il a été mis en place sur la base d'un accord signé à Schengen, au Luxembourg, en 1985. (Tass)