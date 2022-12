Les Philippines ont réagi suite à plusieurs informations publiées par le média américain Bloomberg, qui faisaient état d’apparitions d’îles artificielles autour de l’archipel. Le média avait également fait part d’un navire chinois avec une excavatrice hydraulique, qui a été vu en fonctionnement durant ces dernières années. Pour donner cette information, Bloomberg avait cité plusieurs images satellites de responsables américains. Ce mercredi 21 décembre 2022, les Philippines ont fait part de leurs sérieuses préoccupations concernant ces informations.

Les Philippines ont demandé d’autres enquêtes

« Nous sommes sérieusement préoccupés, car de telles activités contreviennent à la Déclaration sur la conduite en mer de Chine méridionale en matière de retenue et au jugement arbitral de 2016 » a indiqué la diplomatie philippine, tout en soulignant avoir demandé à d’autres agences de mener des enquêtes. Par ailleurs, la représentation diplomatique de Pékin à Manille a qualifié lesdites informations de « fake news ». Pour rappel, la réaction des Philippines intervient plusieurs jours après que le quotidien américain The Wall Street Journal a évoqué un renforcement des relations avec la Russie.

D’après le média, le président chinois Xi Jinping aurait demandé de construire, en cachette, des relations économiques plus étroites avec cette dernière. Cela, en dépit de plusieurs tentatives de se distancier de Moscou, en public. À en croire ces informations relayées par l’agence de presse russe TASS, Pékin a l’intention d’augmenter le niveau des importations de produits agricoles, de gaz et de pétrole. Le Wall Street Journal est encore allé plus loin en précisant que « Pékin envisage également de renforcer la coopération énergétique avec Moscou dans l’Arctique aussi bien qu’augmenter les investissements dans les infrastructures russes, notamment les chemins de fer et les ports ».