Les autorités taïwanaises ont fait part de leur volonté d’approfondir leurs relations avec le Japon, face aux défis sécuritaires notamment suscités par la Chine. Dans ce cadre, une rencontre a eu lieu entre Koichi Hagiuda, le responsable politique du parti au pouvoir au Japon le (PLD) et la présidente taïwanaise Tsai Ing-Wen. Le point central de la rencontre est le domaine de la sécurité. Ce samedi 10 décembre 2022, cette dernière s’est engagée à approfondir la coopération avec Tokyo. « Nous avons vu ces dernières années que les relations entre Taïwan et le Japon sont devenues de plus en plus étroites » a déclaré le numéro taïwanais, tout en ajoutant : « À l'avenir, Taïwan continuera à approfondir la coopération avec le Japon dans divers domaines tels que la sécurité et à travailler ensemble pour assurer la liberté, l'ouverture et la stabilité de la région indo-pacifique ».

« Un ami précieux du Japon »

De son côté, le responsable politique du PLD, a estimé que Taïwan est « un partenaire extrêmement important et un ami précieux du Japon, avec lequel son pays partage des valeurs fondamentales telles que la démocratie libérale, les droits de l'homme fondamentaux et l'État de droit, ainsi que des relations économiques et des échanges personnels étroits ». Notons que les deux pays n’entretiennent pas de relations diplomatiques officielles. Cependant, ils partagent les mêmes préoccupations concernant les activités militaires de la Chine dans la région indo-pacifique. Pour rappel, la rencontre entre Tsai Ing-Wen et Koichi Hagiuda interviennent après que les USA ont fait savoir qu’ils n’interviendront pas en cas d’attaque chinoise de Taïwan.

Le chef d’état-major de l’US Army, Mark Milley a affirmé devant le Sénat que « la défense de Taïwan devra être assurée par les Taïwanais eux-mêmes ». Ces propos ont amené l’armée taïwanaise à tirer la conclusion que les Etats-Unis n’interviendront pas pour les protéger contre l’envahisseur. Taïwan qui avait observé le rôle limité des Etats-Unis dans la gestion de la crise russo-ukrainienne malgré la menace de l’utilisation de l’arme nucléaire s'attendent à une passivité américaine en cas d'attaque. Les militaires considèrent également que Washington est réticent du fait de la puissance nucléaire de Pékin. Les Etats-Unis vont toutefois fournir des armes à l’Etat insulaire comme c'est le cas pour Kiev.