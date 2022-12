Fondée pour immortaliser les œuvres des prêtres de l’église catholique romaine Alphonse et André Quenum, la fondation éponyme a lancé officiellement ses activités ce jeudi premier décembre 2022, au Centre Paul VI de Cotonou. Le père Alphonse est l’oncle du père André Quenum. Tous deux « ont marqué de façon indélébile leur passage sur la terre » selon l’ambassadeur de la fondation Pères Alphonse et André Quenum, Jacques Adandé. Au-delà de leur sacerdoce, ils sont engagés dans la citoyenneté au niveau de la religion au Bénin.

L’objectif de cette fondation est d’immortaliser les actions menées par ces deux serviteurs de Dieu et de poursuivre leurs idéaux et enjeux a expliqué André C. Quenum, frère du père Alphonse Quenum et oncle du père André Quenum. En effet, chacun de ces serviteurs de Dieu et descendants de la même famille ont d’une manière ou d’une autre, transmis les bonnes valeurs qui les caractérisent. « Les deux avaient le désir d’accoucher des choses importantes qu’ils portent en eux-mêmes. Le père Alphonse Quenum étant enseignant, avait la volonté de transmettre des vérités aux étudiants et partager avec eux ses convictions personnelles. Cette transmission de bonnes valeurs a aussi été remarquée chez le père André Quenum, à travers ses travaux journalistiques », a témoigné le père Michaël Gomé, Directeur de Publication du journal catholique ‘’La Croix’’ du Bénin, successeur du père André Quenum. Alphonse était beaucoup plus axé sur l’idée de faire monter l’intellectualité des choses tout en restant dans le cercle spirituel qui est l’église catholique. André était le vécu quotidien de la spiritualité. Il a créé des groupes de chant, d’animation, des groupes de prière, et des groupes qui interviennent dans les orphelinats.

Cette fondation d’inspiration chrétienne catholique est ouverte à tout le monde, sans distinction de confession religieuse, d’après son président, André C. Quenum. Participer à l’élévation du niveau intellectuel des jeunes béninois par une aide matérielle pour une scolarité assidue, réunir les conditions pour la mise en place des accompagnements adaptés aux jeunes apprenants en difficulté, promouvoir les valeurs de l’éthique du citoyen béninois en particulier et africains en général en aidant à la prise de conscience et la connaissance des droits et des devoirs du citoyen et soutenir activement les activités du jeune âge et assister les personnes du troisième âge sont entre autres les activités de cette fondation. Les séances de prière et de lecture de l’évangile, le groupe de chant pour accompagner les manifestations et les célébrations, les interventions dans les établissements scolaires pour la sauvegarde de l’environnement sont les activités reprises par cette fondation. « Alphonse Quenum était mon mentor et j’étais le tuteur d’André Quenum. André fut un enfant qui aimait beaucoup la propreté sur tous les plans. Ils sont tous deux des personnes exceptionnelles » a déclaré Arsène Quenum.