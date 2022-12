Les députés Aminata Touré non inscrite et Guy Marius Sagna de la coalition Yewi Askan Wi ont déposé ce matin sur la table du président de l’assemblée une question d’actualité. Cette dernière est relative au dernier rapport de la cour des comptes qui relève les crimes économiques commis par le gouvernement du président Macky Sall. Les deux députés se fondent sur l’article 92 de la Loi organique portant règlement intérieur de l’assemblée qui oblige le gouvernement à y répondre.

En effet le gouvernement du Président Macky Sall est dans l’œil du cyclone depuis la publication du rapport de la cour des comptes qui note plusieurs irrégularités dans la gestion des fonds Covid par plusieurs ministères et agences bénéficiaires de ses fonds. A ce titre la cour a demandé au ministère de la justice l’ouverture d’une information judiciaire contre Djiby Diakhaté directeur de l’administration général et des équipements du ministère de la femme. Des irrégularités inédites ont été découvertes par les auditeurs.

La cour a établi que les mêmes pièces ont servi pour justifier d’autres dépenses. Plus grave encore, il ressort des décisions et décharges que des personnes ayant le même prénom et nom de famille avec des numéros de carte d’identité identiques et parfois même les mêmes adresses, ont bénéficié plusieurs fois des aides au secours avec des montants différents. Pour le DAGE cet argent décaissé a servi de paiement de prestations de tiers et frais de coordination opérationnelle. Les autres paiements constatés sont des appuis accordés par l’autorité. Une affaire qui continue d’alimenter les débats, d’ailleurs la cour a ordonné l’ouverture d’information judiciaire.