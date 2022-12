La Coupe du monde s’est terminée sur une mauvaise note pour les joueurs français, qui ont perdu face à l’Argentine (3 – 3, 4 - 2), suite aux tirs aux buts. Il s’agit là d’une déception pour les bleus, mais aussi pour le président Emmanuel Macron, qui a assisté en personne à la rencontre. Lors de la remise des médailles, le chef de l’Etat français a tenu à adresser quelques mots à Kylian Mbappé, qui a marqué le premier but des bleus. En zone mixte, Emmanuel Macron a estimé que le joueur de 24 ans est non seulement jeune, mais est aussi un grand joueur.

« J'étais aussi triste que lui »

« Il a été meilleur buteur de cette Coupe du monde. Il a gagné une Coupe du monde, il a fait une finale. J'étais aussi triste que lui. J'ai dit qu'il nous avait rendu très fiers et qu'à la fin, on a perdu un match de foot, on est passés à rien. C'est le sport » a-t-il ajouté. Le président n’a également pas manqué de féliciter les bleus, pour leur performance tout au long de la compétition internationale. « On était très loin à la fin de la première période. C'est déjà arrivé, il y a eu des remontadas comme ça mais c'est très rare dans l'histoire du foot. On est remontés formidablement. C'est extraordinaire ce qu'a fait Mbappé mais toute l'équipe » a-t-il notamment déclaré.

Pour rappel, l’Argentine est la grande gagnante de la Coupe du monde en remportant le trophée doré tant convoité par de nombreux pays. Les buts argentins ont été marqués par Lionel Messi aux 23ème (sur penalty) et 112ème minutes et Angel Di Maria à la 21ème minutes. Outre la Coupe du monde, La Pulga est rentré avec le titre du Meilleur joueur pour ce Mondial. Il faut dire que cette coupe du monde 2022 est la troisième remportée par l’Argentine dans l’histoire du football. Les fois précédentes étaient en 1978 et en 1986.