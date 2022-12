Les fans de l’Argentine continuent de lancer des piques à l’endroit des Français après la victoire de leur pays à la dernière coupe du monde au Qatar. En effet, selon des informations rapportées par les médias, une pétition a été lancée par un Argentin afin que les Français arrêtent de pleurer suite à leur échec. La pétition a été mise en ligne et porte l’intitulé « La France arrête de pleurer ». L’auteur du nom de Valentin Gomez explique que depuis le sacre de l’Argentine, les plaintes fusent de toute part en France.

« Depuis qu’on a gagné la finale de la Coupe du monde, les Français n’arrêtent pas de pleurer, de se plaindre et n’acceptent pas que l’Argentine soit championne du monde. Cette pétition a pour objectif que les Français arrêtent de pleurer et acceptent que Messi soir le meilleur joueur de l’histoire et ait Mbappé comme fils », a décrit l’auteur de la pétition qui a eu en quelques heures, plus de 50.000 signatures. Rappelons que depuis la victoire des Argentins à la finale de la coupe du monde au Qatar, les joueurs français ont été victimes de beaucoup d’attaques sur les réseaux sociaux.

"tête de b*te"

Déjà depuis les vestiaires, les joueurs argentins ont lancé les hostilités. Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé ont été traités de « tête de b*te » par les joueurs argentins. De retour dans leur pays, certains joueurs de l’équipe argentine se sont illustrés par leur manière assez particulière de célébrer leur sacre. Beaucoup d’entre eux se sont moqués de Kylian Mbappé. C’est le cas du gardien de but argentin Emiliano Martínez. Aux côtés de Lionel Messi, le meilleur gardien de la compétition a gardé en main une poupée ayant une tête de Kylian Mbappé.