Kylian Mbappé s’est prononcé pour la première fois sur les différentes provocations et moqueries dont il a fait l’objet après la finale de la Coupe du monde au Qatar. Face à la presse ce mercredi suite au match ayant opposé le club francilien à Strasbourg (2-1), le prodige de Bondy a également fait savoir qu’il n’y a aucune brouille entre lui et Messi. Pour lui, il ne sert à rien de s’attarder sur les choses futiles.

"Je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles"

« Les célébrations, ce n’est pas mon problème. Je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles. L'important pour moi, c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club, et on va attendre que Leo (Messi) revienne pour continuer à marquer et gagner des matches. », a déclaré l’attaquant français suite à cette rencontre s’inscrivant dans le cadre de la reprise de la Ligue1 et qui a été remportée par le PSG (2-1). « J'ai discuté avec (Leo Messi) après le match, je l'ai félicité. C'était la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi, mais j'ai échoué, donc il faut toujours rester beau joueur », a-t-il ajouté au cours de cet entretien.

Le tatouage au mollet

Ces mots interviennent suite aux différentes piques qui lui ont été envoyées par les Argentins dans le cadre de la célébration de leur victoire à la finale de la Coupe du monde. Déjà dans les vestiaires au Qatar, certains joueurs argentins ont appelé à observer une minute de silence en l’honneur du meilleur buteur de la compétition. Plus tard, dans les rues de la capitale argentine, on pouvait voir Emiliano Martinez aux côtés de Lionel Messi tenant une poupée à l’effigie de Kylian Mbappé. Rappelons également que le meilleur gardien de la Coupe du Monde s’est fait tatouer la coupe au mollet en guise de souvenir de la dernière frappe française qu’il a arrêtée.