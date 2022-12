Le service de presse des forces de défense israéliennes a rapporté ce mardi que les manœuvres internationales Eastern Breeze, où participaient les unités des armées de l’air israélienne et française, avaient pris fin. "Les manœuvres internationales Eastern Breeze, où les armées de l’air israélienne et française se sont entraînées sur la coopération dans le ciel israélien, ont pris fin aujourd’hui", est-il indiqué. Le service de presse a noté que pendant les manœuvres, "un groupe aéronaval français est arrivé en Méditerranée". "Les équipages des armées de l’air israélienne et française ont volé aile contre aile, s’entraînant sur des frappes conjointes et sur la lutte contre les menaces aériennes", apprend-on. Le service de presse a noté que "les manœuvres ont constitué une étape importante dans le développement de la coopération stratégique entre les armées de l’air israélienne et française". (Tass)