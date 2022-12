Le patron de l’Église catholique a interdit toute fonction cléricale à un religieux en France qui fait l’objet d’une enquête judiciaire pour abus sexuel. La décision du Pape François a été rendue publique par un communiqué de l'évêque de Tarbes et Lourdes, Jean-Marc Micas. « Sa Sainteté le Pape François a renvoyé de l'état clérical l'abbé Jean-Claude Mercier », a fait savoir le prélat qui précise que le mis en cause n’a été mandaté par aucune autorité de l’église catholique pour sa mission.

Selon l’évêque de Tarbes et Lourdes, l’homme n’a eu aucune mission de l’institution depuis près de 50 ans et n’aurait donc aucune possibilité de représenter l’église catholique dans la région. A en croire Monseigneur Jean-Marc Micas le lieu de résidence du mis en cause est privé. Aussi, est-il interdit à tous les fidèles catholiques. Le prédécesseur de l’évêque de Tarbes et Lourdes avait déjà tiré sur la sonnette d’alarme en 2020 en indiquant qu’il ne s’agissait pas d’une représentation de l’église catholique. L’homme du nom de Jean-Claude Mercier avait été épinglé par la Commission chargée d’enquêter sur la pédocriminalité dans l’Église de France.

Il serait parti de lui-même depuis 21 mois

L’enquête ouverte par le Parquet de Tarbes était pour « viol ». Mais le mis en cause a notifié formellement ne plus être membre de l’Église catholique. Aussi, estime-t-il que le Pape n’a plus le pouvoir de le sanctionner pour quoi que ce soit. « Le 11 mars 2021, j'ai signifié (...) que je quittais l'Église Catholique Romaine » et « j'ai depuis rejoint la Petite Eglise Apostolique Vieille Catholique, qui est une Eglise séparée de Rome (...) L'Eglise Catholique Romaine ne peut donc pas me renvoyer d'un état clérical que j'ai quitté par ma propre volonté depuis 21 mois », a laissé lire dans un communiqué publié sur le site de son abbaye, Jean-Claude Mercié. Il rejette par la même occasion les différentes accusations portées contre lui.