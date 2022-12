Le chancelier allemand Olaf Scholz représentera l’actuel patron de l’Élysée au sommet à Bruxelles entre l'Union européenne et l'Asie du Sud-Est. L’annonce a été faite par un communiqué de la présidence française. «Le fait de se remplacer mutuellement en cas d'absence est une pratique du partenariat franco-allemand et témoigne de la proximité et confiance entre les deux pays», a fait savoir la présidence française selon l’Agence de Presse française. Emmanuel Macron a fait cette option pour pourvoir être présent au Qatar dans le cadre du match de l'équipe de France face au Maroc ce mercredi.

Le patron de l’Élysée se rendra après le match à Bruxelles pour participer au Conseil européen prévu jeudi. Toujours selon la présidence française, «l'ambition du président pour les relations avec l'Asie du Sud-Est et l'Indopacifique en général reste inchangée». Rappelons que le chancelier allemand Olaf Scholz représente Emmanuel Macron au sommet à Bruxelles entre l'Union européenne et l'Asie du Sud-Est dans un contexte où certains sujets opposent les deux pays. Cette situation avait notamment contraint les deux pays à reporter le conseil des ministres conjoint initialement prévu en octobre.

Macron pour tient une promesse

De l’autre côté, notons également que la présence d’Emmanuel Macron aux côtés des Bleus était pour honorer un engagement qu’il avait pris. L’actuel patron de l’Élysée avait promis à ses joueurs de faire le déplacement s’ils franchissaient l’étape de la demi-finale ou la finale. Selon les confidences qui avaient été faites par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, interrogée sur France Info, Emmanuel Macron était attentif à chaque seconde du match joué par l’équipe française.