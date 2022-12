Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la république française n'en fini plus avec les déboires judiciaires. Il est actuellement jugé dans l'affaire Bismuth aux côtés de son avocat Thierry Herzog et l'ancien magistrat Gilbert Azibert. L'affaire Bismuth a suscité un tollé, il y a quelques années, et à contribuer à ternir considérablement l'image de l'ex-locataire du palais de l’Élysée. Cette affaire avait voulu à l'ex figure de proue des Républicains un an de prison ferme au cours d'un jugement en première instance.

La justice s'est basée sur des écoutes de ses conversations téléphoniques début 2014 avec son avocat et ami, Thierry Herzog. Ce 15 décembre, Nicolas Sarkozy était devant le juge pour se défendre. L'ancien président clame son innocence et explique qu'il compte se battre jusqu'au bout pour être blanchi. "Madame la Présidente, j’irai jusqu’au bout. Je ne m’excuserai pas pour un délit que je n’ai pas commis. Je me battrai jusqu’au bout. Pas parce que je suis fort, intelligent. Mais parce que je suis innocent !" dira Sarkozy au cours des plaidoiries de ce Jeudi.

L'ancien ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac sortira-t-il acquitté de cette affaire ? Rien est certains pour le moment. La cour d'appel de Paris rendra sa décision le 17 mai 2023. Le compagnon de Carla Bruni est confiant et il a même lancé un défi aux juges en affirmant ceci : "Vous allez devoir être courageux. Mais le courage est la vertu la plus rare. Je sais qu’il m’en faut pour me juger, non pas sur ce que je fus comme homme politique mais sur ce que j’ai fait. Mais voyez vous, je suis plus naïf que ce que l’on pense. J’ai confiance"