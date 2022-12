Paris a connu ce vendredi 23 décembre une terrible fusillade qui a causé la mort de trois personnes. Les faits se sont déroulés dans le 10e arrondissement au niveau de la rue d’Enghien, près d’un centre culturel kurde. "Il y a trois décédés, une personne en état d’urgence absolue, deux personnes en état d’urgence relative et le mis en cause qui a pu être interpellé, est également blessé, notamment au visage" a déclaré la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau. Les forces de police se sont promptement rendues sur les lieux pour gérer la situation.

Un homme, âgé de 69 ans et de nationalité française,fut interpellé et placé en garde à vue. Il ressort selon des sources policières que l'homme est connu pour avoir commis deux tentatives d’homicide en 2016 et décembre 2021. Le maire du 10e arrondissement de Paris a indiqué que le tireur fou, blessé au visage fut conduit à l'hôpital. Il est présentement sous bonne garde des forces de sécurité. Selon les différents témoignages de riverains, la fusillade aurait débuté vers 11 h 40.

Pour le moment, les enquêteurs savent peu de choses sur le soixantenaire. Il est inconnu des fichiers du renseignement territorial et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). La maire de Paris, Anne Hidalgo, a réagi à ce tragique évènement sur son compte Twitter. "Merci aux forces de l’ordre pour leur intervention décisive ce matin lors de la terrible attaque dans le 10e. Pensées émues aux victimes et à leurs familles. Nous sommes à leurs côtés. Une cellule psychologique va ouvrir dans la mairie du 10".