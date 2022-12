Le président français a présenté ses condoléances à la communauté kurde après que des coups de feu ont fait trois morts et plusieurs blessés, selon BFMTV. "Les Kurdes de France ont été la cible d’une odieuse attaque au cœur de Paris, a fustigé Emmanuel Macron sur sa page Twitter. Pensées aux victimes, aux personnes qui luttent pour vivre, à leurs familles et proches. Reconnaissance à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur sang-froid." Un retraité de 69 ans a ouvert le feu ce vendredi dans un restaurant et un salon de coiffure à proximité d'un centre kurde, au niveau de la rue d'Enghien, à Paris. La fusillade a fait trois morts, dont une femme, et trois blessés, selon le bilan du ministère de l’Intérieur. Les victimes étaient d’origine kurde, informe BFMTV.

Une enquête a été ouverte pour "homicide volontaire", "assassinat" et "violence aggravée". Le parquet ne considère pas encore les faits comme un acte terroriste. Le tireur a été blessé et arrêté. L’individu a déjà fait l’objet d’une enquête pour actions à caractère raciste avec utilisation d’armes en 2021: il a été détenu après une attaque au sabre contre un camp de migrants, selon la police. Il a été relâché le 12 décembre avec interdiction d’avoir une arme. À la suite de l’attaque, une centaine de Kurdes se sont rassemblés dans le Xe arrondissement pour exprimer leur indignation. La police a été obligée de recourir au gaz lacrymogène pour disperser la foule. (Tass)