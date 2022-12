Le vendredi 16 décembre 2022, les membres de l’Association nationale des anciens parlementaires du Bénin (As-NAP- BENIN) ont visité la Zone industrielle de Glo-Djigbé- Zè (GDIZ). Ils sont allés constater de visu la transformation en cours dans la zone industrielle à travers le vaste projet du président Patrice Talon, ceci pour mettre en lumière les actions de développement en cours dans le pays.

Selon le président de l’As-NAP-BENIN, Thimothée Adanlin, leur visite a pour objectif d’avoir une idée globale de la planification de la transformation des produits locaux à la GDIZ. Il a déclaré qu’au-delà des informations qu’ils ont eues sur le projet, les anciens élus du peuple ont pris la décision de se rendre sur le site de la GDIZ pour s’enquérir de la transformation industrielle qui se réalise. « En tant qu’anciens parlementaires, on est au contact de la population. On sait pouvoir leur en parler, de savoir orienter les gens vers la connaissance de ce qui se fait chez nous ici », a laissé entendre le président de l’As-NAP-BENIN. Il se réjouit de la transformation des produits locaux qui se fait sur ce site.

Selon lui, cela fera de plus-value et permettra aux jeunes de trouver d’emploi. Pour rappel, l’As-NAP-BENIN est un creuset d’échanges qui réunit deux fois par an, les sections départementales et la coordination nationale, a déclaré le président Thimothée Adanlin. Il a précisé que les présidents et trésoriers de chaque section départementale se joignent à la coordination nationale pour l’examen des activités au niveau des différentes sections et c’est une occasion pour eux de faire part aux Béninois, des actions de développement en cours dans le pays. Précisons que le déplacement des anciens parlementaires sur la Zone industrielle de Glo-Djigbé- Zè s’inscrit dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire de l’As-NAP-BENIN.