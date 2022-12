Plus de neuf mois après le défense de l'offensive russe en Ukraine, les combats se poursuivent sur le terrain avec un nombre de morts qui s'alourdit dans le bilan des deux camps. Depuis le début, plusieurs voix ont appelé à la fin de la guerre qui ne fait que trop durer. Le sujet est tellement préoccupant qu'à plusieurs reprises il est évoqué au cours des rencontres entre les dirigeants du monde. Ce jeudi, le sujet a été une nouvelle fois évoqué au cours d'une rencontre entre président chinois Xi Jinping et le président du Conseil européen Charles Michel.

Le président chinois Xi Jinping s'est une nouvelle fois prononcé sur la guerre en Ukraine. Ce sujet qui retient toutes les attentions a été évoqué au cours d'une rencontre entre le dirigeant chinois et un responsable européen. Au cours d'une rencontre avec Charles Michel, le président du Conseil européen, le président chinois Xi Jinping a averti l'Europe sur l'importance de la fin de la guerre en Ukraine qui fait de nombreuses victimes depuis le mois de Février dernier. C'est ce que rapporte plusieurs médias internationaux ce jeudi.

Au cours de son entretien avec le responsable européen Xi Jinping a relevé qu'il était important d'éviter "l’escalade et la propagation" du conflit. Il a également affirmé qu'il était important promouvoir de discussions de paix. Le président chinois est allé plus loin en affirmant que le règlement de la crise est dans l'intérêt de l'Europe. "Résoudre la crise ukrainienne par des moyens politiques est dans l’intérêt de l’Europe et de tous les pays d’Eurasie", a affirmé le président Xi Jinping ce jeudi selon le rapport de la chaine de television publique chinoise.