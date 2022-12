Le monde se dirige vers des temps très incertains. C'est le message que le Pape François a délivré au cours d'une messe commémorant l'apparition de Marie en 1531. Le Souverain Pontife n'est pas passé par quatre chemins pour faire une description sombre de notre société actuelle. Les mots utilisés par le leader religieux de 85 ans sont très forts.

Durant la messe au Vatican, le Pape François a déclaré qu'il avait une vision sinistre du monde, avec des présages de destruction et de désolation encore plus grande. Le successeur de Benoît XVI a d'abord fait référence aux guerres, à la famine, au coût élevé de la vie, à la pauvreté, à la crise énergétique internationale qui déchirent notre monde actuellement, pour affirmer que ce sont les prémices de catastrophes plus graves à venir. "En cette période sombre et déconcertante, il y a des présages de destruction et de désolation encore plus grandes".

À l'approche de la fête de Noël, le Pape François appelle à une prise de conscience collective pour éviter le pire. Il a demandé aux fidèles chrétiens de cultiver sans cesse l'amour du prochain pour porter assistance et réconfort à toutes les personnes marginalisés par notre société.

François demande d'implorer à tout moment Dieu afin qu'il puisse nous montrer la voie à suivre : "La Vierge Marie nous invite à laisser derrière nous tous les préjugés et les peurs qui peuplent nos cœurs et à faire confiance au vrai Dieu pour lequel nous vivons, nous dirigeant avec joie et confiance pour réaffirmer notre appartenance au Seigneur". Le message du souverain Pontife est très interpellateur et nous montre que la société actuelle doit changer de paradigmes.