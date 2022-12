Dans ce contexte de guerre, les présidents russe et ukrainien tentent chacun d’avoir de son côté le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui vient de marquer son retour au pouvoir dans son pays. Cette approche constatée dans les différents camps intervient alors que le nouvel homme fort de l’État hébreu affichera sa position par rapport à la guerre actuellement en cours entre la Russie et l’Ukraine. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a laissé un message à l’endroit du dirigeant israélien. Il y martèle notamment sa volonté de renforcer la coopération entre les deux pays.

L'approche de Zelensky...

« Je souhaite le succès sur le chemin du bien-être et de la sécurité d'Israël. Je confirme la volonté de l'Ukraine de développer une coopération étroite afin de renforcer nos liens et de relever des défis communs, et d'atteindre la prospérité et la victoire sur le mal », a laissé lire l’homme fort de Kiev sur Twitter. Le premier ministre Benjamin Netanyahou qui n’est pourtant pas à ses débuts en politique, n’a jamais caché sa proximité avec la Russie. Il justifiait notamment cette alliance par les opérations en Syrie afin d’empêcher l'installation des forces iraniennes à la frontière nord d'Israël.

Poutine proche de Netanyahou?

Il n’avait pas manqué de critiquer le régime précédent pour avoir négligé la coopération avec la Russie. Du côté de Moscou, le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou n’est pas mal perçue non plus. « J'espère que le nouveau gouvernement sous votre direction poursuivra la ligne visant à renforcer la coopération russo-israélienne dans tous les domaines pour le bien de nos peuples, dans l'intérêt d'assurer la paix et la sécurité dans la région du Proche-Orient », a déclaré Poutine dans son message à Netanyahou, publié par le Kremlin.