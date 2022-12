Après une vague de manifestations massive contre la politique « zéro Covid », la Chine a allégé les règles sanitaires liées au Covid-19 ce mercredi 7 décembre. De nouvelles consignes ont été en effet données par la Commission nationale de santé (NHC). On retient notamment que « les personnes infectées asymptomatiques et les cas légers qui peuvent être isolés à domicile le seront de manière générale ». Pendant près de trois ans, tous les cas positifs au virus étaient emmenés dans un centre de quarantaine.

"Réduire la fréquence " des tests

La Chine annonce également qu’elle compte « réduire davantage la portée des tests à l'acide nucléique et en réduire la fréquence ». Les anciennes mesures exigeaient aux habitants de se conformer à plusieurs tests hebdomadaires avant de se rendre à un lieu public. Les voyages entre province seront également plus faciles avec les nouvelles réformes dans le cadre de la gestion du Covid-19. Les voyageurs ne sont plus soumis à la présentation un test PCR négatif de moins de 48 heures, et aucun test ne sera non plus exigé à l'arrivée.

Des manifestations dans plusieurs villes

Il s’agit ainsi de mesures prises suite aux différentes manifestations qui ont secoué le pays. Dans une dizaine de villes, les jeunes chinois ont investi les rues pour crier leur ras-le-bol face à ces mesures qui durent depuis plusieurs mois. Avant l’annonce de ces mesures, le président chinois avait déjà donné des signes d’un probable allégement le 1er décembre dernier. Au président du Conseil européen, le président chinois Xi Jinping avait tenu des propos mesurés. « Le variant Omicron du virus, moins mortel, permet plus de souplesse dans les restrictions », avait-il lancé.