Les compagnies énergétiques chinoises ont commencé la construction d'une centrale électrique d'une capacité installée de seize millions de kilowatts dans le désert de Kubuqi, dans le nord de la Chine. Le projet d'énergie solaire et éolienne sera le plus grand construit dans le désert, a rapporté mercredi l'agence de presse Xinhua. Sur les seize millions de kilowatts de capacité installée, huit millions sont de l'énergie solaire, quatre millions sont de l'énergie éolienne et quatre millions sont de l'énergie thermique avancée à haut rendement, a indiqué l'agence selon Tass.

La centrale sera en mesure de transmettre environ 40 milliards de kilowattheures par an à la région de la capitale, qui couvre les villes de Pékin et Tianjin, ainsi que la province du Hebei dans le nord de la Chine. La construction est réalisée par les sociétés énergétiques China Three Gorges Corp et Inner Mongolia Energy Group. L'investissement dans le projet de base de la centrale électrique s'élève à plus de 80 milliards de yuans (11,5 milliards de dollars).