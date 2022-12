Le 08 décembre 2022 au siège de l’Assemblée nationale à Porto-Novo, le président de la République du Bénin, Patrice Talon a prononcé son discours sur l’état de la nation selon l’article 72 de la Constitution béninoise qui stipule que « le Président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée. Nationale sur l'état de la Nation ». Dans son discours, le chef de l’Etat béninois a reconnu les mérites de la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ).

Selon le Président Patrice Talon, « à Glo-Djigbé, dans la zone industrielle, c'est déjà plus de 6000 jeunes béninois qui sont employés ». Pour le premier magistrat du pays, il s'agit là d'un Hub attractif avec lequel l'État marque son retour pertinent et son rôle moteur dans la promotion de l'industrialisation. En plaçant donc la GDIZ à l’avant-garde de l’industrialisation et de la création d’emplois au Bénin au bénéfice de toutes les Béninoises et tous les Béninois, le président de la République du Bénin reconnaît ainsi le travail colossal que la Société d’Investissements et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN), bras opérationnel du projet de la GDIZ, entreprend dans la concrétisation de l’ambition du gouvernement.