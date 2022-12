La Russie et l'Éthiopie vont élaborer une feuille de route pour la coopération commerciale et économique. C’est ce qu’a fait savoir le ministère russe du Développement économique à l'issue de la huitième réunion de la Commission intergouvernementale russo-éthiopienne pour la coopération économique, scientifique et technique et le commerce qui s'est tenue dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba. La délégation russe était dirigée par Evgueni Petrov, chef de l'Agence fédérale pour l'utilisation des ressources, et la délégation éthiopienne par le ministre de l'Innovation et de la Technologie Belete Molla.

"Les parties sont convenues de commencer à créer une feuille de route pour le commerce bilatéral et la coopération économique. Le document sera rédigé par des experts du ministère du Développement économique de la Russie. La partie russe a informé ses partenaires de la décision du gouvernement de reprendre les activités de la mission commerciale russe en Éthiopie", indique le communiqué relayé par Tass.

Au cours de la réunion, les parties ont également discuté de la mise en œuvre du projet hydroélectrique de Malka Wakana et du potentiel de coopération dans les domaines de la géologie, de la santé, de l'éducation et des technologies de l'information. La réunion a également abouti à la signature d'un accord entre la Croix-Rouge russe et le ministère éthiopien de la Santé sur le fonctionnement de l'hôpital Dejazmach Balcha à Addis-Abeba. En outre, le texte d'un accord intergouvernemental sur la création et le fonctionnement d'un centre conjoint russo-éthiopien de recherche biologique en Éthiopie a été approuvé.