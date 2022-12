Moscou a déclaré persona non grata un diplomate de l'ambassade de Lituanie en Russie en réponse à l'expulsion d'un employé de la mission diplomatique russe à Vilnius, indique un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. "Le 28 décembre, Jurgita Cibulskiene, chargée d'affaires provisoire de la Lituanie en Russie, a été convoquée au ministère russe des Affaires étrangères. Elle s'est vue présenter une protestation résolue concernant l’expulsion infondée d'un employé de l'ambassade de Russie à Vilnius le 1er décembre. Un diplomate de l'ambassade de Lituanie a été déclaré persona non grata en tant que mesure de rétorsion. Il devra quitter le territoire de la Fédération de Russie d'ici cinq jours", précise le texte. Le 1er décembre, le ministère lituanien des Affaires étrangères a déclaré un employé de l’ambassade russe à Vilnius persona non grata. Le diplomate susmentionné a également été convoqué au ministère. (Tass)