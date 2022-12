Un drame s’est produit lors d’un concert de la star de musique nigériane Asake, dans la capitale anglaise Londres. En effet, une fan du nom de Rebecca Ikumelo, est décédée des suites de'une bousculade qui a eu lieu pendant l’évènement, qui avait eu lieu à la Brixton 02 Academy, du jeudi 15 décembre 2022. Cependant, la jeune femme âgée de 33 ans a succombé à ses blessures. Après avoir appris la triste nouvelle, le chanteur n’a pas manqué de faire part de sa tristesse. Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, il a exprimé ses sincères condoléances à la famille de Rebecca Ikumelo, ainsi qu’à ses proches, tout en demandant à ses fans de les garder dans leurs prières.

« Gardons sa famille dans nos prières »

« Je suis dévastée par la nouvelle que Rebecca Ikumelo, qui était dans un état critique depuis jeudi, est malheureusement décédée. Mes plus sincères condoléances à ses proches en ce moment. Gardons sa famille dans nos prières. Je leur ai parlé et je continuerai de le faire. Je suis accablé de chagrin et je n'aurais jamais pu imaginer que quelque chose comme ça se produise » a notamment écrit Asake. Rappelons que ce drame intervient plus d’un mois après plusieurs autres décès lors d'une bousculade d'un concert de la star de la musique congolaise Fally Ipupa. Selon le général Silvano Kasongo, chef de la police métropolitaine, au moins huit personnes ont été tués dans le concert qui a eu lieu dans le grand stade de la capitale de la république démocratique du Congo (RDC), Kinshasa.

Après le drame, Fally Ipupa a présenté ses condoléances au peuple congolais. « Chers compatriotes, Suite à ce que nous avons accomplis ensemble hier, j'avais prévu pour ce jour renvoyer un message de joie et de satisfaction au-delà des maux que traverse notre cher pays. Malheureusement, malgré toutes les dispositions prises pour le strict respect des consignes de sécurité, des incidents malheureux et dramatiques ont émaillé la fin du concert. En effet, il ressort des éléments à notre disposition que suite à certaines bousculades à la sortie et aux alentours du stade, des compatriotes ont été arrachés à la vie. J'en suis profondément consterné et présente mes condoléances les plus attristées à toutes les familles. Que Dieu dans sa profonde miséricorde console les cœurs meurtris » avait-il écrit.