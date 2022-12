Deux citoyens français interpellés pour activités d’espionnage ont été expulsés du territoire burkinabè, dans la nuit du 17 au 18 décembre, a annoncé l’Agence d’information du Burkina. Selon le média, c’est leur intérêt pour les activités des Forces de défense et de sécurité burkinabè (FDS) qui a permis de les identifier. Depuis le dernier coup d'état, les relations entre la France et le Burkina ont pris un coup. Même si elles ne sont pas aussi dégradées que celles entre Bamako et Paris, il n'en demeure pas moins que la situation reste compliquée.

Pour l'instant Ouagadougou n'a fait aucun commentaire sur la situation. Début décembre, les autorités du Burkina Faso ont suspendu les activités de Radio France internationale (RFI) dans le pays jusqu'à nouvel ordre. "Dans un reportage diffusé ce samedi 3 décembre 2022, Radio France internationale (RFI) se fait le relai d’un message d’intimidation des populations attribué à un chef terroriste, indique le document publié par le site Burkina 24. Ce média contribue ainsi à une manœuvre désespérée des groupes terroristes en vue de dissuader les milliers de Burkinabè mobilisés pour la défense de la patrie." C’est ce qu’indique un communiqué signé par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. (Tass)