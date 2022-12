Le chef d’état-major de l’armée britannique a profité d’une audience qu’il a donnée au Royal United Services Institute (RUSI), pour faire part de ses inquiétudes sur la sécurité dans le monde. Selon les informations rapportées par les médias britanniques sur les propos de l'amiral Tony Radakin à ce rendez-vous, l’humanité traverse une « période extraordinairement dangereuse ». Au cours de ce think tank britannique spécialisé dans la défense et la sécurité, il a évoqué notamment les foyers de tension qui sont présents dans le monde et particulière le cas de l’Ukraine et de la Russie qui s’affrontent depuis près d’un an.

Il s’est principalement attardé sur cette actualité et a fait observer cette situation a d’énormes conséquences sur le continent européen ainsi que sur le monde. Il note que des « millions de personnes (sont) au bord de la famine » en Ukraine, et en Europe occidentale. « Des centaines de millions de personnes souffrent de la pression exercée par les prix de l'énergie, par l'inflation et par les pertes d'emploi », a ajouté le patron de l’armée britannique au cours du think tank britannique spécialisé dans la défense et la sécurité.

La Russie "est en train de perdre"

On retient également des déclarations de l'amiral Tony Radakin que la Russie est sur le point de perdre la guerre qu’elle mène en Ukraine. « Des périodes extraordinaires appellent des réponses extraordinaires », a-t-il tenu à marteler en insistant sur le fait que la « Russie est en train de perdre et que le monde libre est en train de gagner ».