Le chef de l’Église catholique romaine, le pape François 1er, s’est récemment adressé au personnel du Vatican, tout en leur demandant de se méfier d’un type particulier de démon. Il s’agit du « démon élégant ». Lors de son discours de Noël, il a mis en garde les prêtres, les évêques et les cardinaux intervenant au saint-siège, contre ce mal qui les guette. Pour l’évêque de Rome, en disant vivre au cœur de l'Église catholique, « nous pourrions facilement tomber dans la tentation de penser que nous sommes en sécurité, meilleurs que les autres, n'ayant plus besoin de conversion ». Il a par ailleurs ajouté que « nous sommes plus en danger que tous les autres ».

Il vient « avec des fleurs à la main »

Selon le souverain pontife, cela se justifie par le fait que « nous sommes assaillis par le "démon élégant", qui ne fait pas une entrée bruyante, mais vient avec des fleurs à la main ». Au cours de son intervention, le pape François a condamné la façon de vivre la foi par les conservateurs et traditionalistes, tout en indiquant que le fait d’être catholique ne veut pas dire suivre strictement un ensemble de règles qui ne changent pas. À l'en croire, il s’agit d’un « processus de compréhension du message du Christ qui ne finit jamais, mais qui nous défie constamment ».

Notons que les propos du successeur de saint Pierre interviennent plusieurs jours après qu’il ait souhaité « un peu de paix » comme cadeau de Noël. « Un peu de paix. Combien de guerres il y a dans le monde! Celle de l’Ukraine nous concerne le plus, mais souvenons-nous du Myanmar, du Yémen, de la Syrie, où la guerre bat son plein depuis treize ans » avait-il déclaré dans une interview accordée au quotidien espagnol ABC. Quelques jours avant ces propos, il avait confié voir des présages de destruction de l’humanité. « En cette période sombre et déconcertante, il y a des présages de destruction et de désolation encore plus grandes » avait dit le pape François.