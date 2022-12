La NASA, l'Agence spatiale américaine indique que le Soleil a un regain d'activités ces derniers temps. De plus, la terre tourne plus vite que prévu. L'activité de l'astre du jour est mesurée grâce au nombre de taches solaires à sa surface. Les scientifiques comptent ces tâches quotidiennement depuis 1755. Ils ont trouvé que le cycle du soleil était d'environ 11 ans. Pendant cette période, il croît et décroît. Actuellement, on est dans le cycle solaire 25. Au milieu de ce cycle qui a débuté en décembre 2019, les scientifiques s'attendent à un maximum solaire. Le milieu du cycle se trouve entre novembre 2024 et mars 2026. Ils mettent une pièce sur juillet 2025. Le maximum solaire c'est quand il y a plus de tâches solaires.

" L'activité du Soleil dépasse les prévisions "

Bien que ce maximum solaire soit annoncé pour cette période, la directrice de la division des sciences héliophysiques de la NASA, trouve que le soleil chauffe déjà beaucoup. "L'activité du Soleil s'est rapidement accélérée et, même si nous n'avons pas atteint le maximum de ce cycle, l'activité du Soleil dépasse les prévisions. Les évènements solaires vont continuer à augmenter alors que nous approchons du maximum solaire en 2025, et nos vies et notre technologie sur Terre, ainsi que les satellites et les astronautes dans l'espace seront impactés" a déclaré Nicola Fox.

En effet, quand le soleil chauffe trop, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la terre surtout les installations technologiques et électriques. L'astre du jour, en suractivité libère dans l'espace, plus de particules chargées. Cela peut occasionner des dommages aux satellite GPS, des interruptions de signaux radio et des surtensions dans les réseaux électriques. Les astronautes de la Station spatiale internationale et les vaisseaux spatiaux pourraient également être perturbés.