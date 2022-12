L'économie chinoise va croître à un rythme modéré dans un avenir proche, le gouvernement assurant la stabilité des prix des biens de consommation et de l'emploi. C’est ce qu’a déclaré vendredi le ministre chinois des Finances, Liu Kun, à l'occasion du Forum sur la coopération économique et la stabilité financière de l'Asean+3. "L'économie chinoise continuera à croître à un rythme modéré avec des prix et un emploi stables", a déclaré Liu Kun dans un message vidéo publié sur la chaîne YouTube du Bureau de recherche macroéconomique de l'Asean+3.

Liu Kun a déclaré que le gouvernement chinois continuerait les réformes économiques, à maintenir le taux de change du yuan à un niveau approprié et équilibré et à surveiller efficacement l'indice des prix à la consommation. Il a également déclaré que les autorités s'efforçaient de réaliser l'objectif de créer 11 millions de nouveaux emplois dans les villes.L'économie chinoise a connu une croissance de 3% au cours des trois premiers trimestres de cette année, selon le Bureau national des statistiques de Chine. L'indice des prix à la consommation (IPC) de la Chine, un indicateur clé de l'inflation, a augmenté à un taux annualisé de 2% depuis le début de l’année. Le gouvernement chinois a fixé un objectif de croissance du PIB pour 2022 d'environ 5,5%. En 2021, le taux de croissance du PIB de la Chine était de 8,1%. (Tass)