Par décision 2022 N°026/CENA/PT/RAP/DGE/SP portant nomination et attributions des Coordonnateurs d’Arrondissement (CA) dans le cadre élections législatives du 08 janvier 2023 en date du 20 décembre 2022, le Président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), Sacca Lafia a rendu publique ce mercredi 21 décembre 2022, la liste des 546 Coordonnateurs d’Arrondissement pour le compte des prochaines élections législatives de 2023. Selon l’article 2 de la présente décision, le Coordonnateur d’Arrondissement « est chargé de superviser toutes les opérations relatives à l’organisation et au déroulement du vote dans l’arrondissement où il est déployé ». Voici la liste complète des 546 Coordonnateurs d’Arrondissement

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.