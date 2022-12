Le maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo a procédé au lancement du séminaire de formation et de renforcement des capacités des chefs de quartier de Cotonou ce lundi 26 décembre 2022. Cette formation a été organisée en vue d'outiller les CQ de Cotonou sur leur rôle en cette période électorale pour le maintien de la paix au Bénin d’une part, et d'autre part, dans le but de susciter leur implication dans la mise en œuvre des nouvelles reformes relatives à l’Agence nationale d’Identification des Personnes (ANIP).

Il les a invités à être assidus à cette formation au cours de laquelle seront abordées la gestion de l'état-civil et la coproduction de la sécurité pour la quiétude des Cotonois. Lors du lancement du séminaire, le maire de la commune de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo a invité les CQ à accorder le maximum d'attention aux informations qu'ils auront à recevoir. Cette formation a pris fin ce mardi 27 décembre 2022.