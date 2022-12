Ancien Secrétaire général de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) et ancien ministre, Léon Bio Bigou a été reçu ce dimanche 18 décembre 2022 sur l’émission « Cartes sur table » de la radio privée Océan Fm. Il a abordé plusieurs sujets de l’actualité nationale notamment les élections législatives du dimanche 08 janvier 2023. A cet effet, le Professeur Léon Bio Bigou espère que le Bénin va renouer avec la fête électorale. Pour lui, le fait qu’il y a sept formations politiques en lice aussi bien de la majorité présidentielle que de l’opposition est de bon augure pour des élections inclusives et pour une belle fête électorale. L’ancien député a invité chaque béninois à jouer son rôle là où il se trouve. Pour le moment, dit-il, il n’a aucun élément qui puisse lui faire penser que les choses ne vont pas bien se dérouler. Il a souhaité tout simplement que chaque acteur puisse jouer son rôle et correctement. « C’est une question de responsabilité », a-t-il déclaré.