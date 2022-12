Face au développement des installations militaires de la Chine, la sécurité de l’Australie serait menacée. C’est du moins ce que véhicule comme message un nouveau rapport de groupe de réflexion américain Rand Corporation. Dans ce document de 33 pages, les experts indiquent que, les principales installations militaires du nord de l'Australie devraient être déplacées plus au sud pour les protéger. On retient également que, la Chine a construit des bases militaires sur des îles et des atolls contestés. Cette situation a augmenté la portée de frappe des ogives de la puissance asiatique qui pourrait atteindre facilement « les deux tiers » des territoires de ce pays par une frappe.

La rapport note principalement que, des bases des Forces de défense australiennes conjointement exploitées avec les Américains pourraient facilement être touchées par la Chine. Il s’agit notamment des bases situées dans le Territoire du Nord, à Townsville dans le Queensland et dans la moitié nord de WA. Selon l’illustration qu’a donnée le document, l'atoll de Mischief Reef dans les îles Spratly développé par la Chine est particulièrement préoccupant. Il serait désormais capable de lancer des missiles balistiques à portée intermédiaire DF-26 d'une portée de 4 000 km. Les autorités australiennes se sont tout de même déjà penchées sur le sujet.

Un examen de la défense stratégique en Australie

Il y a quelques mois, le Premier ministre Anthony Albanese a annoncé l’examen de la défense stratégique du pays. L’objectif selon lui est pour « s'assurer que les Forces de défense australiennes sont bien positionnées pour relever les défis de sécurité du pays jusqu'en 2033 et au-delà ». Plusieurs dirigeants de la région ont également été rencontrés par le premier-ministre australien dans le cadre de cette affaire. Il s’agit par exemple du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue. Une rencontre est prévue par l’Australie avec les responsables américains et britanniques.